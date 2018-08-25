Шайба Индрашиса принесла "Динамо" победу над "Витязем" в матче Кубка мэра Москвы

Московское "Динамо" обыграло "Витязь" со счетом 4:3 в матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Кагарлицкий, по шайбе забросили Илья Никулин и Микс Индрашис. У "Витязя" две шайбы забросил Борна Рендулич, также отличился Миро Аалтонен.
Кубок мэра Москвы
"Динамо" (Москва) – "Витязь" (Подольск) – 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Голы: Никулин – 4 (бол.), 8:11 – 1:0. Рендулич – 4 (Катичев), 8:22 – 1:1. Аалтонен – 5 (Гривик, Рендулич), 21:30 – 1:2. Кагарлицкий – 2 (бол., Бойд, Шипачев), 24:04 – 2:2. Рендулич – 5 (Гривик), 36:46 – 2:3. Кагарлицкий – 3 (Шипачев), 37:40 – 3:3. Индрашис – 3 (мен., Закриссон), 51:27 – 4:3.
Вратари: Бочаров – Ортио.
Судьи: Букин, Морозов.
25 августа. Москва. ЦСКА Арена.
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