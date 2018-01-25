Шайба Хаудена принесла минскому "Динамо" победу над "Слованом"

Минское "Динамо" обыграло "Слован" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Братиславцы потерпели третье поражение кряду, а белорусский клуб выиграли всего вторую встречу из последних пяти проведенных. Напомним, что оба клуба лишились шансов на попадание в плей-офф.

В составе победителей свою первую шайбу в КХЛ забросил Данила Карабань, также отличились Евгений Ковыршин и Куинтон Хауден. У гостей забивали Марек Гецл и Михал Ржепик.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – "Слован" – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: Гецл - 2 (бол., Мезарош), 10:18 - 0:1. Ковыршин - 8 (Павлович, Осипов), 31:37 - 1:1. Карабань - 1 (Шарангович, Лингле), 43:17 - 2:1. Хауден - 16 (Скилле, Коробов), 44:16 - 3:1. Ржепик - 12 (Бойчак, Черны), 44:36 - 3:2.

Вратари: Карнаухов - Штепанек (59:09).

Штраф: 11 - 9.

Броски: 30 (16+8+6) - 22 (3+9+10).

Судьи: Одиньш, Соин.

25 января. Минск. Минск-Арена.