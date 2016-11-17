21:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

Шайба Галузина принесла "Торпедо" победу над "Магниткой"

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В матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское "Торпедо" дома обыграло магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил нападающий хозяев Владимир Галузин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Норман - 2 (Егоршев), 18:47 - 1:0. Ли - 7 (Антипин, Мозякин), 42:45 - 1:1. Галузин - 4 (Грачев, Жердев), 51:25 - 2:1.

Вратари: Проскуряков - Кошечкин (58:45).

Штраф: 9 - 15.

Броски: 32 (12+11+9) - 31 (7+13+11).

Судьи: Беляев, Кулев.

17 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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деньги правят миром

ни о чем игра гостей!(( Видно не вооруженным глазом что переиграли гостей тактически просто! игроков других звеньев у магнитки не видно было сегодня в отличие от того же матча с сочи где даже хабаров забивал. А должны наверное были прийти на помощь в трудный момент команде.Не справились с задачей.

21:34

Материалы других СМИ