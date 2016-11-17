Шайба Галузина принесла "Торпедо" победу над "Магниткой"

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское "Торпедо" дома обыграло магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил нападающий хозяев Владимир Галузин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Норман - 2 (Егоршев), 18:47 - 1:0. Ли - 7 (Антипин, Мозякин), 42:45 - 1:1. Галузин - 4 (Грачев, Жердев), 51:25 - 2:1.
Вратари: Проскуряков - Кошечкин (58:45).
Штраф: 9 - 15.
Броски: 32 (12+11+9) - 31 (7+13+11).
Судьи: Беляев, Кулев.
17 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".
деньги правят миром
ни о чем игра гостей!(( Видно не вооруженным глазом что переиграли гостей тактически просто! игроков других звеньев у магнитки не видно было сегодня в отличие от того же матча с сочи где даже хабаров забивал. А должны наверное были прийти на помощь в трудный момент команде.Не справились с задачей.
21:34