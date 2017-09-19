Шайба Галузина помогла "Торпедо" обыграть "Куньлунь"

"Торпедо" на своем льду обыграло "Куньлунь" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победного броска стал Владимир Галузин, для которого эта шайба стала третьей в сезоне.

Отметим, что "Торпедо" одержало первую победу за три последних матча, а "Куньлунь" впервые за три встречи потерпел поражение.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" НН (Нижний Новгород) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы: Турессон - 1 (Ярвинен, Дефацио), 16:00 - 0:1. Мозер - 1 (Ураков, Жуков), 52:57 - 1:1. Галузин - 3 (Паршин, Кундратек), 56:35 - 2:1. Даугавиньш - 2 (бол., п.в., Кундратек), 59:43 - 3:1.

Вратари: Галимов - Хелльберг (59:15 - 59:43).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 35 (10+12+13) - 21 (9+7+5).

Судьи: Белов, Оленин.

19 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".