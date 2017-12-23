Шайба Фонтэйна принесла минскому "Динамо" победу над "Ладой"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Лада" уступила минскому "Динамо" – 1:2.

За тольяттинцев забросил нападающий Денис Зернов. В составе минчан голами отличились форварды Дмитрий Буйницкий и Джастин Фонтэйн.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Динамо" (Минск) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Зернов – 13 (бол., Белоусов), 11:03 – 1:0. Буйницкий – 3 (Осипов), 18:15 – 1:1. Фонтэйн – 8 (Знахаренко), 34:39 – 1:2.

Вратари: Красоткин (58:32) – Энрот.

Штраф: 2 – 16.

Броски: 30 (11+10+9) – 18 (5+4+9).

Судьи: Морозов, Цыплаков.

23 декабря. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

Турнирная таблица – здесь