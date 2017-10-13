Шайба Даугавиньша принесла "Торпедо" победу над "Спартаком"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" на выезде уступил "Торпедо" – 0:1. Автором единственной шайбы стал Каспарс Даугавиньш. Для красно-белых поражение стало пятым кряду. Столичная команда занимает 12-е место в таблице Западной конференции. "Торпедо" идет четвертым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Спартак" (Москва) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Даугавиньш – 4 (Жуков, Дугин), 4:0.

Вратари: Лисутин – Беспалов (58:57 – 59:30, 59:38).

Штраф: 10 – 8.

Броски: 27 (10+8+9) – 16 (8+5+3).

Судьи: Кулаков, Наумов.

13 октября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".