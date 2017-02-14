Шайба Даллмэна принесла "Барысу" победу над "Сибирью" в овертайме

"Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл "Сибирь" со счетом 2:1. Победная шайба на счету Кевина Даллмэна.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Воробьев - 4 (бол., Хлопотов, Мишарин), 7:38 - 0:1. Бойд - 8 (бол., Даллмэн, Доус), 13:27 - 1:1. Даллмэн - 10 (Боченски, Доус), 64:21 - 2:1.

Вратари: Карлссон - Тэйлор.

Штраф: 8 - 22.

Броски: 30 (9+10+8+3) - 27 (10+8+9+0).

Судьи: Гофман, Раводин.

14 февраля. Астана. "Барыс-Арена".