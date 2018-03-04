Шайба Дацюка принесла СКА победу над "Северсталью" в первом матче плей-офф

СКА в овертайме обыграл "Северсталь" (4:3 ОТ) в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Победу петербургскому клубу принес точный бросок Павла Дацюка.

По ходу встречи череповецкий клуб вел в счете 2:1, а в третьем периоде сравнял счет за минуту до сирены. Голами отметились Дмитрий Кагарлицкий, Игорь Гераськин и Олег Яшин, у СКА забивали Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев и Дацюк.

Отметим, что петербургский клуб не заработал ни одной минуты штрафного времени, в то время как у гостей - 24 минуты.

КХЛ

Западная конференция

1/4 финала

Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) – "Северсталь" (Череповец) – 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)

Голы: Ковальчук - 1 (бол., Шипачев, Торесен), 12:56 - 1:0. Кагарлицкий - 1 (Чернов), 26:35 - 1:1. Гераськин - 1 (Трубачев, Карлин), 35:38 - 1:2. Войнов - 1 (Каблуков, Широков), 47:24 - 2:2. Шипачев - 1 (Ковальчук), 56:03 - 3:2. Яшин - 1 (Кагарлицкий, Чернов), 59:04 - 3:3. Дацюк - 1 (бол., Гусев, Белов), 67:27 - 4:3.

Вратари: Коскинен - Гудачек (59:01 - 59:04).

Штраф: 0 - 24.

Броски: 46 (14+6+16+10) - 17 (6+9+1+1).

Судьи: Гамалей, Кулаков.

4 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Счет в серии: 1-0