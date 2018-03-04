Шайба Дацюка принесла СКА победу над "Северсталью" в первом матче плей-офф

СКА в овертайме обыграл "Северсталь" (4:3 ОТ) в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Победу петербургскому клубу принес точный бросок Павла Дацюка.
По ходу встречи череповецкий клуб вел в счете 2:1, а в третьем периоде сравнял счет за минуту до сирены. Голами отметились Дмитрий Кагарлицкий, Игорь Гераськин и Олег Яшин, у СКА забивали Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев и Дацюк.
Отметим, что петербургский клуб не заработал ни одной минуты штрафного времени, в то время как у гостей - 24 минуты.
КХЛ
Западная конференция
1/4 финала
Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) – "Северсталь" (Череповец) – 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)
Голы: Ковальчук - 1 (бол., Шипачев, Торесен), 12:56 - 1:0. Кагарлицкий - 1 (Чернов), 26:35 - 1:1. Гераськин - 1 (Трубачев, Карлин), 35:38 - 1:2. Войнов - 1 (Каблуков, Широков), 47:24 - 2:2. Шипачев - 1 (Ковальчук), 56:03 - 3:2. Яшин - 1 (Кагарлицкий, Чернов), 59:04 - 3:3. Дацюк - 1 (бол., Гусев, Белов), 67:27 - 4:3.
Вратари: Коскинен - Гудачек (59:01 - 59:04).
Штраф: 0 - 24.
Броски: 46 (14+6+16+10) - 17 (6+9+1+1).
Судьи: Гамалей, Кулаков.
4 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Счет в серии: 1-0
- Илья Ковальчук
- СКА СПб
- Северсталь (Хоккей)
- Павел Дацюк
- Вадим Шипачев
- Вячеслав Войнов
- Дмитрий Кагарлицкий
- Олег Яшин
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 Thomas_Boy_ Мы же тебя от пиндосов защищаем, неблагодарный! 21:04 ___________ Но почему у вас разбомбленным всегда оказывается Воронеж? __________ А ты из Воронежа?
21:13
Весёлый©
Новоуепинни ___ Вавра классный, как бы его политкорректы не хаяли. Очень люблю такие игры, где всё вроде табличкой, и можно оставить на время, пойти дела поделать.
21:12
Весёлый©
Thomas_Boy_ Весёлый© ___________ Это у вас Гольфстрим. А у нас Илья Муромец и Евпатий Коловрат ___ Музыку к Коловрату пейсал самый лучший из армян - Серж Танкян. Вас армяне победили даже в гуслях?// Ирландцы победили Гольфстрим, а ты - нет!
21:10
Новоуепинни
Весёлый© *отличная игра, но без чувствительной мышки прокачать взлом будет сложно. 21:06 -------------- тоже кстате знакомые нахваливали
21:09
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ Мы же тебя от пиндосов защищаем, неблагодарный! 21:04 ___________ Но почему у вас разбомбленным всегда оказывается Воронеж?
21:09
Весёлый©
*отличная игра, но без чувствительной мышки прокачать взлом будет сложно.
21:06
Весёлый©
Thomas_Boy_ И вообще... Наши Духовные Скрепы посильнее ракет будут. /// У меня на компе в соседнем окне квест, где патриоты кидаются ом-ном в белую стену дома предателя. Kingdom come, еси чо.
21:05
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 Thomas_Boy_ 20:56 _______ Раз уж вы там запуск ракет планируете, можно, я не буду больше за капремонт платить? _______ Платить все равно придется. Потому что на ракеты нужны деньги. Мы же тебя от пиндосов защищаем, неблагодарный! А ты копейки считаешь.
21:04
Thomas_Boy_
Весёлый© ___________ Это у вас Гольфстрим. А у нас Илья Муромец и Евпатий Коловрат. И они гейропу без загара победят. А Гольфстрима твоего на копье подымут.
21:03
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ 20:56 _______ Раз уж вы там запуск ракет планируете, можно, я не буду больше за капремонт платить?
21:01
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 ___________ Запомни одну вещь: даже если ракета не полетит, мы, Патриоты, ее на руках до пиндостана донесем. А если помолиться, да святой водой окропить, то полетит наверняка. И вообще... Наши Духовные Скрепы посильнее ракет будут.
20:56
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ В тот самый момент, когда Лидер Нации обещал народ 10 величайших Побед? Нас ждут еще 6 лет счастья, а ты... 20:45 _______________ Не 10 побед, а 10 лет побед он обещал. Уот зе фак? Расшифруй )
20:54
Весёлый©
Thomas_Boy_ ___ Воду в твоих реках гонят ветра Запада, и Гольфстрим дарит загар твоей коже. Вот сиди и думай. И никакого великого поворота рек.
20:50
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ В тот самый момент, когда Лидер Нации обещал народ 10 величайших Побед? Нас ждут еще 6 лет счастья, а ты... 20:45 ______ Вся надежда на то, что за ваши ракеты по-прежнему Рогозин отвечает )
20:48
Весёлый©
rusfed 2.0 ___ И вообще, Глуховский это же почти Галковский. А там и до ZOG недалеко. Вы на карандаше.
20:48
Kurt
adramelk видно вы не смотрели матч! из 24 мин. 10 были дисциплинарними!!! 20:08 Ребята, расходимся! Окацца, не 24-0 штрафа, а всего лишь 14-0, эка невидаль, подумаешь!.
20:48
Thomas_Boy_
Весёлый© Thomas_Boy_ Весёлый© __________ Каждый, да не каждый... ____ Лодка у тебя чья? А мотор Ямаха? Вот сиди и думай. __________ Лодка у меня деревянная. На веслах. Весла сам строгал, так что у ЧК ко мне вопросов нет. Я вообще ничего иностранного в повседневной жизни не использую. Если только отнятый у врагов конфискат.
20:47
rusfed 2.0
Весёлый©, а я его только как публициста знаю. До Текста руки еще не дошли )
20:45
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 __________ Так-то я этого не читал, если что... Разве можно такие вещи писать вообще? В тот самый момент, когда Лидер Нации обещал народ 10 величайших Побед? Нас ждут еще 6 лет счастья, а ты...
20:45
Kurt
adramelk 47 -17 в створ этим все сказано,Вчера все за судей были когда Зенить играл,сегодня естественно против! Все как всегда да и ... с вами 20:00 Дурик, акстись, мне что на Севу, что на твою сосису, чхать с колокольни. Я вообще с Востока, и у нас какой-никакой плейофф, но идет! А если с вашими зАПАДНЫМИ хохотушками сравнивать, что у нас война, интрига и еще раз интрига и война;))
20:44
Весёлый©
rusfed 2.0 ___ Пропаганда не пройдет, товарищ. Глуховский пейсал сценарий для богомерзской игры "МЕТРО", у него есть печеньки и наколотые апельсины.
20:43
Весёлый©
Thomas_Boy_ Весёлый© __________ Каждый, да не каждый... ____ Лодка у тебя чья? А мотор Ямаха? Вот сиди и думай.
20:40
Весёлый©
Новоуепинни ___ Обязательно проверь, есть ли на нём бирка "не имеющий аналогов". Иначе с тебя считывают инфу дюрексы-уюрексы.
20:38
rusfed 2.0
Оффтоп. Только что на глаза попалось - поржал. Думаю, понравится всем. От прекрасного Глуховского: "Новость о четырехстах килограммах аргентинского кокаина, который в Россию доставляли самолетами правительственного авиаотряда, почему-то совсем не удивила меня. Чему тут удивляться? Разве тому, что место действия — Аргентина, страна, производством кокаина не славная, и особенно теплыми отношениями с Россией не известная. Можете себе представить теперь, что творится в российских посольствах в Венесуэле или Колумбии? И то, что МИД все отрицает, во всем винит ЦРУ и «пятую колонну» — ну что ж, спасибо вообще, что они хоть как-то пытаются оправдаться; могли бы просто пожать плечами и дальше заниматься своими делами — вон, президент так всегда и делает, например. И армия тоже. Но это у МИДа, наверное, просто по инерции, пережиточное — помните: в советские годы дипломаты считались носителями особой утонченной культуры, знатоками этикета, людьми чрезвычайно воспитанными? Сейчас, с Марией Захаровой и «дебилами, ***», в это уже не очень верится. Что-то с ними случилось, кажется. Аргентинские новости ложатся логично и естественно на образ России, который вырисовывается из Панамских бумаг, на новости из Испании и США, где пытаются выкорчевывать пустившую корни русскую мафию, открыто причисляя к ней половину нашего истеблишмента — сенаторов, депутатов, близких знакомых первых лиц государства. На новости о том, что бойцы Росгвардии охраняют криминальных авторитетов, прокуроры крышуют казино, их семьи создают совместный бизнес с головорезами из Кущевки, а заместители главы Следственного комитета сотрудничают с Шакро Молодым. И хорошо они ложатся на тот образ нашей страны, который создают телешоу Первого и прочих каналов — где в прямом эфире хамят, бьют морду и базарят по понятиям. В лихие 90-е, в дни разгула бандитизма, в народе циркулировала городская легенда о тайной организации «Белая стрела»: отставники спецслужб, дескать, устав от бессилия закона перед ОПГ, решили бороться с преступностью ее же методами и открыли негласную войну на полное уничтожение мафии. То есть был запрос у населения на народных мстителей, неподкупных и не стесненных законом, которые бы нашли управу на беспредельщиков — причем управу в таком понятном, смершевском духе. И когда тихие наследники СМЕРШ стали возвращать себе власть, населению это понравилось, потому что, где СМЕРШ — там порядок, а по порядку население очень заскучало. К восьмидесятым СМЕРШ, правда, немного отвык от массовых убийств, и его бойцы стали больше походить на крючкотворов: возьми всю нынешнюю нашу элиту — ни одного героического лица, все какие-то бюрократические. Но новые возможности, которые подарил старому СМЕРШ дикий капитализм, были головокружительными. СМЕРШ стряхнул перхоть с плеч, приоделся и приосанился. И начал наводить порядок, чего от него все и ждали с нетерпением. Озверевшую оргпреступность стали брать к ногтю: сказочная «Белая стрела» попала во власть, легенда стала осуществлять себя. Мафии быстро указали на ее место: не на самом верху пищевой цепочки, а ближе к середине. Но истреблять ее напрочь новому руководству государства показалось слишком расточительным. Жизнь научила власть видеть в организованной преступности не столько врага и конкурента, сколько полезный инструмент и ресурс. Вместо того чтобы вести с мафией войну на уничтожение, власть превратила ее в один из своих департаментов — такой же, как церковь или пресса. Преступные авторитеты, согласившиеся сотрудничать с государством (что требовало от них отступления от воровских канонов), получали политическую репрезентацию и неприкосновенность (депутатские мандаты) плюс возможность легализации бизнеса. Власть получала эффективный контроль над теневой Россией, в которой, как и в России солнечного полудня, все теперь можно было решить по звонку. Находясь за рамками закона, организованная преступность находится и за его скобками. Формальная власть, вынужденная развиваться внутри тесного ящика Конституции, законов и УК, страдала от вечных ортопедических проблем и бесконечно завидовала власти неформальной с ее вольницей; понятия казались ей куда более удобной и справедливой системой координат, чем законодательство. А для многих — и привычной. На три буквы. В России нечего противопоставить АУЕ, поэтому его нельзя запретить Мафиозный лайфстайл пришел в российскую политическую культуру уже при Путине. Он был гламурный и классный, он соблазнял и заражал собой все новых и новых представителей истеблишмента. Именно вместе с ним пришел и мафиозный дискурс. Но было бы ошибочно представлять дело так, будто бы тут речь идет просто о разложении элиты. Дело в том, что организованная преступность в России обладает кое-чем несравненно более важным, чем киношный романтический флер или бонусы вседозволенности. Она является носителем собственной сильной и яркой культуры — в антропологическом и цивилизационном смысле. У российской преступности есть своя кастовая структура, свой язык (феня), своя мифология с исчерпывающим мироописанием, свое искусство (блатняк), своя традиция (уходящая корнями в царскую Россию), своя этика (понятия) и своя эстетика. Несмотря на некоторую свою средневековость, а может, и благодаря ей, блатная политическая и социальная культура куда больше подходит многим регионам Российской Федерации и других бывших республик СССР. Она точнее описывает реальность и лучше помогает выживать в ней, а следовательно, продолжает ее формировать. Изначально инкубаторами этой культуры и ее рассадниками являлись тюрьмы и зоны; однако у сотрудников правоохранительных органов, деморализованных распадом советской идеологической системы, оказалось нечем крыть — и блатная культура заразила их первыми. Дальше вирус проник в спецслужбы, а потом поразил вообще все государственные институты. Коррупция, которая показалась новому руководству куда более эффективным способом обеспечивать лояльность и управляемость чиновничества, существует в блатном, уголовном измерении. И вся реальная (а не церемониальная) политика была, таким образом, тоже переведена в уголовное измерение. Поглотив мафию, государство думало переварить ее, отвести ей функции спецпредставителя по деликатным поручениям; однако процесс движется в обоих направлениях, и мафия со своей блатной культурой, срастаясь с силовыми органами, с парламентариями, с деятелями искусства, внедряется в элиту навсегда. И если кто-то думал, что по прошествии десятилетий бывшие бутлегеры цивилизуются, как это произошло, скажем, в США, — то нет. Культура уголовного подполья у нас оказалась мощнее и живее культуры бюрократического мейнстрима. Когда-то давно «мочить в сортире» обещал только Путин. Теперь этим занимается все государство, включая некогда предельно формальный МИД, выспреннее телевидение и возрожденную из пепла Пятого управления КГБ церковь. Уголовная культура разлагала формальную культуру изнутри по мере того, как уголовная власть разлагала обычную власть. Наконец власть и подворотня заговорили на одном языке — и обеим это нравится. Когда из далекого Забайкалья до нас доходят новости о свирепствующем там криминально-общественном движении «А.У.Е.», органы обещают разобраться. Но разбираться тут нечего, и так все ясно: «А.У.Е.» — это просто хунвейбины нашей собственной культурной революции. «А.У.Е.» означает вроде бы «Арестантский уклад един», но тут ясно слышна огласовка другого, более понятного слова — «у.е.», которое точно описывает прерогативы тех, кто уже вошел во власть, и мечту тех, кто во власть пока только стремится. И именно «А.У.Е.» должно быть начертано на гербе прекрасной новой России очередного путинского срока."
20:38
Новоуепинни
Думаю, в следующей игре надо разок у ска тоже удалить. А то неудобно. Ну конечно, только когда 3:0 или 4:1 щет будет. Чтоб по-честному
20:36
Thomas_Boy_
Новоуепинни ___________ Так-то зачем в бобы? Когда нам такие машины дарят.
20:34
Thomas_Boy_
Весёлый© __________ Каждый, да не каждый...
20:33
Новоуепинни
Я так-то ждал, что в овертайме Настоящий Капитан победный гол забьет
20:33
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 ________ Ну так! Ракету видел? Ууух, большая!!!
20:32
Новоуепинни
Весёлый© Новоуепинни ___ А ты вообще слышал, что интернет - изобретение ЦРУ? Ты, вообще, сейчас в презервативе сидишь? 20:23 ------------ Да. А че?
20:30