Шайба Дацюка помогла СКА обыграть "Авангард"

СКА обыграл омский "Авангард" на турнире имени Пучкова - 4:2. Одну из шайб в составе питерской команды забросил нападающий Павел Дацюк.

Товарищеский матч

Турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) - "Авангард" (Омск) - 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Голы: Дацюк - 1 (бол., Токранов, Гусев), 15:31 - 1:0. Кузьменко - 2 (Прохоркин, Плотников), 21:38 - 2:0. Галимов - 4 (Стась), 22:17 - 2:1. Мартынов - 4 (Семенов, Пьянов), 23:49 - 2:2. Плотников - 2 (бол., Гавриков, Коскиранта), 29:37 - 3:2. Барабанов - 2 (бол., Токранов, Гусев), 32:58 - 4:2.

Вратари: Шестеркин - Бобков (59:35).

Судьи: Кулев, Цыплаков.

24 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.