Шайба Чистова в овертайме принесла "Автомобилисту" победу над "Трактором"

"Автомобилист" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Трактор" (1:0 ОТ). Автором победной шайбы стал нападающий екатеринбуржцев Станислав Чистов. "Сухой" матч провел голкипер "Автомобилиста" Иван Лисутин.

После 50 матчей екатеринбуржская команда занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 66 очков. Челябинцы с 84 баллами располагаются на 4-м месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Чистов - 8, 64:07 - 0:1.

Вратари: Францоуз - Лисутин.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 42 (11+15+12+4) - 37 (12+14+8+3).

Судьи: Гусев, Франо.

17 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.