Шайба Чибисова принесла "Магнитке" победу над "Северсталью"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" на своем льду уступила "Металлургу" – 0:1. Единственную шайбу записал на свой счет Андрей Чибисов. Этот гол стал для него первым в составе "Магнитки".
Для гостей победа стала третьей в последних четырех играх. "Металлург" остался на шестом месте в таблице Восточной конференции. "Северсталь" опустилась на седьмую строчку на "Западе".
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Северсталь" (Череповец) – "Металлург" (Магнитогорск) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Чибисов - 3 (Эллисон, Пивцакин), 54:50.
Вратари: Артамкин (58:33) - Кошечкин.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 39 (13+17+9) - 22 (9+8+5).
Судьи: Овчинников, Одиньш.
18 ноября. Череповец. Ледовый дворец.
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
khomenko_1985
вторым...писари
19:11