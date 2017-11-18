Шайба Чибисова принесла "Магнитке" победу над "Северсталью"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" на своем льду уступила "Металлургу" – 0:1. Единственную шайбу записал на свой счет Андрей Чибисов. Этот гол стал для него первым в составе "Магнитки".

Для гостей победа стала третьей в последних четырех играх. "Металлург" остался на шестом месте в таблице Восточной конференции. "Северсталь" опустилась на седьмую строчку на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Металлург" (Магнитогорск) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Чибисов - 3 (Эллисон, Пивцакин), 54:50.

Вратари: Артамкин (58:33) - Кошечкин.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 39 (13+17+9) - 22 (9+8+5).

Судьи: Овчинников, Одиньш.

18 ноября. Череповец. Ледовый дворец.