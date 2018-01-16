Шайба Чибисова принесла "Магнитке" победу над "Авангардом"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" в овертайме уступил магнитогорскому "Металлургу" – 3:4. В составе "Магнитки" заброшенными шайбами отличились Артур Болтанов, Григорий Дронов, Войтек Вольски и Андрей Чибисов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) – "Металлург" (Магнитогорск) – 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
Голы: Болтанов – 1 (Коварж), 1:22 – 0:1. Петерссон – 8 (Перселл, Медведев), 10:32 – 1:1. Семенов – 11 (Березин, Михеев), 30:07 – 2:1. Дронов – 2 (бол., Кокарев, Терещенко), 34:53 – 2:2. Медведев – 11 (Мартынов, Михеев), 37:07 – 3:2. Вольски – 10 (Денисов, Мозякин), 51:00 – 3:3. Чибисов – 8 (Дронов), 61:46 – 3:4.
Вратари: Фурх – Кошечкин.
Штраф: 4 – 4.
Броски: 23 (9+6+7+1) – 31 (8+9+13+1).
Судьи: Гофман, Ержабек.
16 января. Омск. "Арена Омск".