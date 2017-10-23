Шайба Чернова в матче против рижского "Динамо" признана лучшей на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ на официальном сайте назвала список из 10 лучших голов девятой игровой недели. Первое место заняла шайба нападающего "Северстали" Павла Чернова, заброшенная в матче против рижского "Динамо" (2:3 ОТ).

Остальные позиции в рейтинге выглядят следующим образом:

2. Виталий Атюшов в матче "Амур" – "Сибирь" (2:3)

3. Иржи Секач в матче "Ак Барс" – "Йокерит" (1:3)

4. Куинтон Хауден в матче минское "Динамо" – "Торпедо" (5:1)

5. Владимир Ткачев в матче "Ак Барс" – "Трактор" (7:1)

6. Евгений Коротков в матче "Салават Юлаев" – "Автомобилист" (5:3)

7. Денис Кокарев в матче "Салават Юлаев" – московское "Динамо" (3:2)

8. Евгений Кетов в матче СКА – "Нефтехимик" (5:2)

9. Валерий Ничушкин в матче ЦСКА – "Металлург" (7:2)

10. Игорь Макаров в матче "Салават Юлаев" – "Автомобилист" (5:3)