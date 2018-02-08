Шайба Брюле в матче с "Магниткой" - лучшая в январе в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте опубликовала десятку лучших шайб в регулярном чемпионате лиги в январе. Первое место в рейтинге занял эффектный бросок форварда "Куньлуня" Жильбера Брюле в матче против магнитогорского "Металлурга" (1:4).

На втором месте расположилась шайба еще одна шайба китайской команды - ее автор Андрей Костицын отметился броском после сольного прохода Кори Кейна в игре с "Сибирью" (7:4). Тройку лучших замнкул второй гол нападающего "Северстали" Даниила Вовченко в игре с "Нефтехимиком" (5:2).