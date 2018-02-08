Шайба Брюле в матче с "Магниткой" - лучшая в январе в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте опубликовала десятку лучших шайб в регулярном чемпионате лиги в январе. Первое место в рейтинге занял эффектный бросок форварда "Куньлуня" Жильбера Брюле в матче против магнитогорского "Металлурга" (1:4).
На втором месте расположилась шайба еще одна шайба китайской команды - ее автор Андрей Костицын отметился броском после сольного прохода Кори Кейна в игре с "Сибирью" (7:4). Тройку лучших замнкул второй гол нападающего "Северстали" Даниила Вовченко в игре с "Нефтехимиком" (5:2).
- КХЛ
- Нефтехимик (Хоккей)
- Металлург Мг (хоккей)
- Сибирь (Хоккей)
- Северсталь (Хоккей)
- Андрей Костицын
- Куньлунь (хоккей)
- Жильбер Брюле
- Даниил Вовченко
- Кори Кейн
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