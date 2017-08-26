Шайба Березина принесла "Авангарду" третью победу подряд

"Авангард" в овертайме обыграл "Торпедо" со счетом 2:1. Омский клуб продлил свою победную серию до трех матчей кряду, в то время как нижегородская команда потерпела первое поражение в сезоне.

В составе "Авангарда" по шайбе забросили Максим Березин и Данил Файзуллин. В составе гостей гол на счету Дениса Паршина.

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"Авангард" (Омск) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Паршин – 1 (бол., Галузин, Столяров), 27:28 – 0:1. Березин – 1, 55:55 – 1:1. Файзуллин – 1 (Семенов), 63:23 – 2:1.

Вратари: Фурх – Галимов.

Штраф: 10 – 30.

Броски: 27 (5+10+11+1) – 21 (7+7+7+0).

Судья: Сидоренко.

26 августа. Омск. "Арена Омск".