Шайба Анттилы принесла "Йокериту" победу над "Югрой"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Югра" уступила "Йокериту" - 2:3. Финский клуб выиграл эту встречу благодаря шайбе Марко Анттила, которая была заброшена в конце третьего периода. Отметим, что данная победа для "джокеров" стала второй подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Голы: Беляев - 2 (Акмальдинов, Двуреченский), 1:23 - 1:0. Ниеми - 8 (Кулда), 13:31 - 1:1. Регин - 18 (О`Нилл, Ялванти), 14:05 - 1:2. Людучин - 7 (Лапенков), 54:39 - 2:2. Анттила - 7 (Лауридсен, Яакола), 56:49 - 2:3.

Вратари: Шарыченков (59:50) - Запольски.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 29 (7+11+11) - 23 (10+9+4).

Судьи: Комаров, Соин.

3 февраля. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".