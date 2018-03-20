Шайба Андронова помогла ЦСКА победить "Йокерит"

ЦСКА обыграл "Йокерит" со счетом 2:1 в четвертом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина. У армейцев шайбы забросили Александр Попов и Сергей Андронов. У финской команды единственный раз отличился Стив Мозес.
Счет в серии между командами стал 3-1 в пользу ЦСКА.
Следующая встреча пройдет 22 марта в Москве.
КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
1/2 финала
Четвертый матч
"Йокерит" (Хельсинки) - ЦСКА (Москва) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Попов - 1 (Науменков, Ничушкин), 21:12 - 0:1. Мозес - 3 (Регин, Йоэнсуу), 25:49 - 1:1. Андронов - 4 (Науменков, Ничушкин), 49:09 - 1:2.
Вратари: Рамо (59:16) - Сорокин.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 16 (6+4+6) - 17 (2+10+5).
Судьи: Ержабек, Сидоренко.
20 марта. Хельсинки. Hartwall Arena.
Счет в серии: 1-3 (0:4, 0:2, 2:1 ОТ).
Упёртый русский
А Шевченко даже хоккей не хотел смотреть, не интересно ему... Всё - на тоненького совсем! Шансы были сегодня - практически фифти-фифти. Как и в первом финском матче... Болтать - не мешки ворочать, Алексей!
22:45
Упёртый русский
Вот Бонд красава! Понимает ситуацию...
21:59
bond1951
коментаторы полный ОТСТОЙ это же РОССИЙСКИЙ клуб играет а вы все сопли жуете что вчера что сегодня.................
21:50
diskmen
Бабасян Арсен Ноунеймович Красавцы!))
21:44