Шайба Андронова помогла ЦСКА победить "Йокерит"

ЦСКА обыграл "Йокерит" со счетом 2:1 в четвертом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина. У армейцев шайбы забросили Александр Попов и Сергей Андронов. У финской команды единственный раз отличился Стив Мозес.

Счет в серии между командами стал 3-1 в пользу ЦСКА.

Следующая встреча пройдет 22 марта в Москве.

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/2 финала

Четвертый матч

"Йокерит" (Хельсинки) - ЦСКА (Москва) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Попов - 1 (Науменков, Ничушкин), 21:12 - 0:1. Мозес - 3 (Регин, Йоэнсуу), 25:49 - 1:1. Андронов - 4 (Науменков, Ничушкин), 49:09 - 1:2.

Вратари: Рамо (59:16) - Сорокин.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 16 (6+4+6) - 17 (2+10+5).

Судьи: Ержабек, Сидоренко.

20 марта. Хельсинки. Hartwall Arena.

Счет в серии: 1-3 (0:4, 0:2, 2:1 ОТ).

Результаты матчей и календарь Кубка Гагарина