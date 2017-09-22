Шайба Александрова принесла "Сочи" победу над "Автомобилистом"

"Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Сочи". Победную шайбу забросил защитник Юрий Александров, вторую шайбу в пустые ворота отправил еще один игрок обороны Илья Хохлов.
Команда Сергея Зубова одержала четвертую победу подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Сочи" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Александров - 1 (Мироманов), 35:03 - 0:1. Хохлов - 2 (п.в.), 58:58 - 0:2.
Вратари: Коварж (58:54 - 58:58) - Барулин.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 30 (10+8+12) - 22 (8+7+7).
Судьи: Белов, Гусев.
22 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".
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