Шайба Афиногенова принесла "Витязю" победу над "Магниткой"

"Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ победил магнитогорский "Металлург" со счетом 3:2. Победная шайба на счету Максима Афиногенова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Выглазов - 8 (Гимаев, Швец-Роговой), 24:25 - 1:0. Мозякин - 38 (бол., Ли, Зарипов), 27:30 - 1:1. Горак - 13 (бол., Афиногенов, Макеев), 35:50 - 2:1. Семин - 16 (Осала, Дронов), 37:09 - 2:2. Афиногенов - 18 (Лукин, Головков), 45:59 - 3:2.

Вратари: Сапрыкин - Самсонов (58:07 - 58:59, 59:17).

Штраф: 8 - 2.

Броски: 39 (13+10+16) - 39 (13+17+9).

25 января. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".