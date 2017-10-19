Нападающий "Трактора" Александр Шаров дисквалифицирован на один матч за нарушение правил во встрече с "Куньлунем" (3:2 Б). Форвард толкнул на борт защитника клуба из Китая Никиту Хлыстова, за что во время игры получил "5+20".

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Трактора" Александра Шарова наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) "Руководства по судейству сезона 2017/2018" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.12. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что ближайший матч челябинцы проведут 20 октября. Их соперником станет "Ак Барс".