Шарль Лингле: "Россия шокирует намного больше, чем Белоруссия"

Нападающий минского "Динамо" Шарль Лингле отметил, что в Нижнем Новгороде с культурой похуже, чем в Минске. Форвард также добавил, что Россия его шокирует больше, чем Белоруссия.
– Россия шокирует намного больше, чем Белоруссия, – цитирует "Спорт TUT" Лингле. – Чего только стоят воспоминания о продуктовых магазинах в Нижнем Новгороде. Я привык ходить за покупками спокойно и расслабленно: кассир пробивает товар, другой сотрудник помогает укладывать покупки в сумки. Шопинг в России больше похож на спринт: надо максимально быстро выложить продукты на ленту, затем молниеносно загрузить их в пакеты, потому что следом уже стоит нервный человек, который ждет очереди и одним взглядом поторапливает тебя. Там никто не придерживает двери – возможно, в Минске с этим тоже есть проблемы, но, по-моему, в Нижнем с культурой похуже. Не хочу давать оценок, просто описываю ту реальность, которую увидел.
Напомним, что Лингле выступал за "Торпедо" с 2010 по 2011 год. За нижегородцев он провел 53 встречи, забросил 20 шайб и отдал 25 результативных передач.
Lexys1
Он бы еще 90-ые вспомнил.
17:03
АлександрД
Опять какого-то клоуна напечатали. Нигде в мире в супермаркетах не помогают укладывать продукты. На то они и супермаркеты.
16:40
Bache Gabrielsen
Где это у него, интересно, по два сотрудника на каждого покупателя ? :) "кассир пробивает товар, другой сотрудник помогает укладывать покупки в сумки"... Практически везде ты в пакеты сам купленное укладываешь, другое дело, что в более продвинутых сетях после кассы могут быть два отсека для купленных товаров, куда кассир поочередно их направляет. Чтобы спешки, значит, не было :)
16:31