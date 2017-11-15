Шарль Лингле: "Россия шокирует намного больше, чем Белоруссия"

Нападающий минского "Динамо" Шарль Лингле отметил, что в Нижнем Новгороде с культурой похуже, чем в Минске. Форвард также добавил, что Россия его шокирует больше, чем Белоруссия.

– Россия шокирует намного больше, чем Белоруссия, – цитирует "Спорт TUT" Лингле. – Чего только стоят воспоминания о продуктовых магазинах в Нижнем Новгороде. Я привык ходить за покупками спокойно и расслабленно: кассир пробивает товар, другой сотрудник помогает укладывать покупки в сумки. Шопинг в России больше похож на спринт: надо максимально быстро выложить продукты на ленту, затем молниеносно загрузить их в пакеты, потому что следом уже стоит нервный человек, который ждет очереди и одним взглядом поторапливает тебя. Там никто не придерживает двери – возможно, в Минске с этим тоже есть проблемы, но, по-моему, в Нижнем с культурой похуже. Не хочу давать оценок, просто описываю ту реальность, которую увидел.

Напомним, что Лингле выступал за "Торпедо" с 2010 по 2011 год. За нижегородцев он провел 53 встречи, забросил 20 шайб и отдал 25 результативных передач.