Шарль Лингле: "ЦСКА – "Красная машина", которая всегда заставит заплатить за твои ошибки"

Нападающий минского "Динамо" Шарль Лингле, который стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:4), подчеркнул, что команда старалась играть проще, стараясь минимизировать количество ошибок. По словам форварда, периодически бело-голубые смотрелись неплохо.

– Я старался смотреть вперед, не сосредотачиваться на том, сколько уже матчей я не могу забить, – приводит пресс-служба минчан слова Лингле. – Просто искал возможность отличиться.

– Что скажете о матче в целом?

– Мы знали, с кем нам предстоит играть. Чтобы добиться победы, нам надо было исключить ошибки, максимально упростив свою игру. Но как только мы отходили от нашего плана, то начинали ошибаться, и такой мастеровитый соперник нас за это наказывал. Мы сражались. Временами мы смотрелись неплохо. Но ЦСКА – это "Красная машина", которая всегда заставит заплатить за твои ошибки.

– "Динамо" потерпело два тяжелых поражения. Как они повлияли на атмосферу в коллективе?

– Всегда тяжело проигрывать. Мы отправлялись в эту поездку, имея за плечами неплохие результаты в домашних матчах. И должны были обыгрывать "Витязь". Да, ЦСКА – сложный соперник, но в КХЛ все соперники – сложные. Нам нельзя терять столько очков.

Впереди матч с "Йокеритом", с этой командой мы много играли последние несколько сезонов. Мы знаем, что можем обыграть их, мы помним, что случилось в начале сезона. Постараемся вернуть должок.