Шамил Хуснутдинов: "Зарипова на сборе "Ак Барса" нет, он проходит медосмотр"

Директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов отметил, что вернувшийся в казанский клуб нападающий Данис Зарипов в данный момент проходит медицинское обследование и прибудет в расположение команды позже. Напомним, что с 36-летним хоккеистом был заключен двухлетний контракт. С "Ак Барсом" он дважды выигрывал Кубок Гагарина.

– Прямо скажу, Зарипова на сборе команды сейчас нет, – цитируют "События" Хуснутдинова. – Пока мы подписали с ним контракт, команда уже сидела на чемоданах, собираясь на сбор в Финляндию. А неделей ранее все наши игроки прошли традиционный, углубленный медицинский осмотр. Это и есть причина отсутствия Зарипова на финском сборе. Он в данный момент проходит медицинский осмотр в Казани, как только он его пройдет, он сразу же присоединиться к команде. Произойдет это в самое ближайшее время. Это чисто технический момент. Без медицинского осмотра мы не имеем права допустить игрока к тренировочному процессу. Как врачи все проверят у Даниса, мы сразу же отправим его в Финляндию.