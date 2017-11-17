Шамил Хуснутдинов: "У "Ак Барса" всего одна проблема - начались травмы"

Директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов после заседания Правления Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) посетовал на большое количество травм в казанской команде. По его словам, нападающий Федор Малыхин пропустит 2 месяца, а защитник Степан Захарчук - на месяц.

- Руководство все устраивает в игре казанской команды?

- У "Ак Барса" всего одна проблема - начались травмы, все остальное - в порядке. Будем надеяться, что ребята скоро поправятся, и мы будем показывать хоккей, которого ждут болельщики.

- Малыхин на сколько вылетел?

- Месяца на два. Захарчук - на месяц. (Евгений БЕЛОУСОВ)