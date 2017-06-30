Шамил Хуснутдинов: "То, что месяц не будет хоккея, - тяжело. Команды могут потерять игровой ритм"

Директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов отметил, что надеется на изменения в предварительном календаре чемпионата КХЛ на следующий сезон. Руководитель отметил, что для команд месячный перерыв из-за сборной может плохо сказаться перед плей-офф.

– Много выездных, спаренных игр, переездов: будем надеяться, что окончательный вариант будет более удобным, – цитирует ТАСС Хуснутдинова. – Очень долгие выезды, неравномерно распределены домашние и выездные игры. Один месяц играем только дома, а в следующем – на выезде. Это тяжело и в плане маркетинга, и для хоккеистов.

То, что мы играем 56 матчей в чемпионате, – это нормально, поскольку год олимпийский. То, что месяц не будет хоккея, – тяжело. Те команды, которые выйдут в плей-офф, могут потерять игровой ритм.