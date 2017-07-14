Шамил Хуснутдинов: "Проблема календаря КХЛ в том, что лига максимально шла навстречу клубам"

Директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов отметил, что календарь КХЛ на следующий сезон непростой из-за олимпийского цикла. Руководитель считает, что проблема заключается в том, что лига идет навстречу клубам.

– С учетом олимпийского цикла, календарь, конечно, не простой, – цитируют "События" Хуснутдинова. – И многие клубы постоянно его обсуждают. Иногда приходиться слышать не совсем лестные отзывы в адрес составителей календаря. На мой взгляд, проблема здесь заключается в том, что КХЛ старается максимально пойти навстречу клубам и их аренам, где проходят матч, дает возможность заработать деньги. Поэтому при составлении календаря все клубы направляют в лигу план культурно-массовых мероприятий, которые проводятся на их домашних аренах.

И уже потом, исходя из полученных данных, верстается календарь. На мой взгляд, если хоккей будет на втором месте после зрелищно-масссовых мероприятий, концертов, шоу, то к хоккейному календарю у людей всегда будут возникать естественные вопросы. Если бы у КХЛ была возможность сверстать календарь удобным и правильным с точки зрения клубов, а потом вставлять в окошки мероприятия не хоккейные, то тогда получился бы идеальный вариант.

Чемпионат КХЛ начнется 21 августа, клубы проведут по 56 матчей