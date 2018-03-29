18:30 | Хоккей — КХЛ

Шалунов - Шумаков - вне состава ЦСКА на первый матч серии со СКА

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Форварды первого звена ЦСКА Максим Шалунов и Сергей Шумаков не попали в состав на первый матч финала Западной конференции КХЛ против СКА. По информации "СЭ", оба нападающих выбыли из строя с подозрением на заболевание свинкой.

Место в воротах у московских армейцев займет Илья Сорокин. Первая пятерка команды Игоря Никитина выглядит следующим образом: Мэт РобинсонБогдан Киселевич - Иван Телегин, Сергей АндроновВалерий Ничушкин.

Первый матч серии до четырех побед между СКА и ЦСКА состоится сегодня, 29 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Последующие игры серии состоятся 31 марта, 2, 4, 6, 8 и 10 апреля (начиная с пятой игры, если потребуется).

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КОММЕНТАРИИ (3)
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magtix

Ты не юмнов. Ты дебил

19:00

marsey

почти как в старике хоттабыче, когда обе команды корью заболели... что-то здесь не чисто

18:50

Юмнов

Дошалился Шалунов и дошумелся Шумаков. Похоже, все дело в Спартаке... Свинка! Она ни для кого просто так не проходит!

18:41

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