Шалунов - Шумаков - вне состава ЦСКА на первый матч серии со СКА

Форварды первого звена ЦСКА Максим Шалунов и Сергей Шумаков не попали в состав на первый матч финала Западной конференции КХЛ против СКА. По информации "СЭ", оба нападающих выбыли из строя с подозрением на заболевание свинкой.

Место в воротах у московских армейцев займет Илья Сорокин. Первая пятерка команды Игоря Никитина выглядит следующим образом: Мэт Робинсон, Богдан Киселевич - Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин.

Первый матч серии до четырех побед между СКА и ЦСКА состоится сегодня, 29 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Последующие игры серии состоятся 31 марта, 2, 4, 6, 8 и 10 апреля (начиная с пятой игры, если потребуется).