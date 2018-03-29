Шалунов - Шумаков - вне состава ЦСКА на первый матч серии со СКА

Форварды первого звена ЦСКА Максим Шалунов и Сергей Шумаков не попали в состав на первый матч финала Западной конференции КХЛ против СКА. По информации "СЭ", оба нападающих выбыли из строя с подозрением на заболевание свинкой.
Место в воротах у московских армейцев займет Илья Сорокин. Первая пятерка команды Игоря Никитина выглядит следующим образом: Мэт Робинсон, Богдан Киселевич - Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин.
Первый матч серии до четырех побед между СКА и ЦСКА состоится сегодня, 29 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Последующие игры серии состоятся 31 марта, 2, 4, 6, 8 и 10 апреля (начиная с пятой игры, если потребуется).
Представляем состав ЦСКА на первый матч финала Запада. pic.twitter.com/0sNvb52tQb– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 29 марта 2018 г.
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- КХЛ
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Сергей Андронов
- Мэт Робинсон
- Игорь Никитин
- Иван Телегин
- Валерий Ничушкин
- Богдан Киселевич
- Илья Сорокин
- Сергей Шумаков
- Максим Шалунов
magtix
Ты не юмнов. Ты дебил
19:00
marsey
почти как в старике хоттабыче, когда обе команды корью заболели... что-то здесь не чисто
18:50
Юмнов
Дошалился Шалунов и дошумелся Шумаков. Похоже, все дело в Спартаке... Свинка! Она ни для кого просто так не проходит!
18:41