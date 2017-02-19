16:03 | ХОККЕЙ — КХЛ

Шалунов, Шумаков и Окулов, скорее всего, перейдут в ЦСКА, Санников - в СКА

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Как стало известно "СЭ", четверо ведущих нападающих "Сибири"Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Константин Окулов и Степан Санников – с большой вероятностью покинут новосибирский клуб в межсезонье. По нашим данным, Шалунов и Шумаков, скорее всего, продолжат карьеру в ЦСКА, который выиграл борьбу за двух форвардов сборной России у СКА.

Также высока вероятность перехода в московский клуб и 21-летнего нападающего Окулова. Вероятно, что в качестве компенсации "Сибирь" получит несколько молодых игроков из системы ЦСКА. А вот Санников вряд ли составит компанию своим партнерам: главным претендентом на него является другой армейский клуб – из Санкт-Петербурга. Отметим, что контракты Шумакова, Шалунова и Окулова с "Сибирью" заканчиваются в апреле 2017 года, после чего каждый из них получит статус ограниченно свободного агента. Контракт Санникова с новосибирской командой действует еще год – до апреля 2018 года.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Тони Старк

Пусть лучше останутся в сибире,зачем им дуболомный хоккей в цска и четвёртое звено для санникова?

16:16

Dorognik.

Слава КХЛ, чё. А ведущая тройка сибиряков явно желает уйти, чем-то иным их резкий спад, почему-то совпавший с дедлайном, объяснить сложно.

16:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ