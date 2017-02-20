Шалунов и Шумаков останутся в КХЛ, если будут играть за одну команду

Агент нападающих "Сибири" Максима Шалунова и Сергея Шумакова Шуми Бабаев заявил, что оба игрока готовы остаться в КХЛ, если будут играть вместе. Ранее "СЭ" сообщал, что оба форварда могут перейти в ЦСКА.

– У меня и у ребят есть понимание по тому, где они продолжат карьеру, – приводит "Р-Спорт" слова Бабаева. – Они очень хотят попасть в одну команду, для них это имеет большое значение. Предложение из НХЛ есть у обоих, и если их будут разводить, они могут уехать за океан. Но до этого доводить не хотелось бы. Они сами хотят остаться здесь и попасть на Олимпийские игры. Все упирается в то, будут они в одной команде или нет.

Я думаю, Фастовскому не привыкать к строительству новой команды. Он справится: возьмет тренера, у которого горят глаза, наберет команду. Я думаю, они начнут по новой, им понадобится время, но ничего страшного в этом нет. За игроков они получат хорошую компенсацию. Это бизнес, это нормальный процесс, который идет все время. Если "Сибирь" может давать нам таких игроков, если тренеры после них двигаются в топ-клубы, это только хорошо.