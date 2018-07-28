Шалунов – болельщикам ЦСКА: "Будем радовать хорошей игрой и красивыми победами"

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов в интервью клубной пресс-службе отметил, что ждет всех болельщиков армейцев на играх команды. Форвард присоединился к красно-синим на сборе в Финляндии.

– Как вы провели лето?

– Получилось отдохнуть. Все здорово. С супругой и ребенком слетали в Турцию на две недели. Дальше все свободное время занимался подготовкой к сезону. Все хорошо.

– В какой форме вы подошли к этим сборам?

– Думаю, каждый человек здесь занимался собой и своей формой. Но сборы нужны, чтобы мы вышли на еще более хороший уровень (улыбается). Так что будем работать и готовиться к сезону.

– В команде пополнение. Уже познакомились с новобранцами?

– Да, конечно. Например, с Дальбеком мы знакомы, целый сезон в одной команде отыграли в Северной Америке. Со Слепышевым с детства знакомы. Вея знал по его игре за "Барыс", уже познакомились. Хорошая рабочая обстановка.

– Класу уже успели помочь на бытовом уровне?

– Пока что нет. Он сам справляется. Юханссон у нас ведь тоже швед. А так, в любой ситуации помогу, конечно. Он меня много раз выручал, прекрасно помню это.

– И пара слов для болельщиков…

– Очень жду всех на наших матчах. Будем радовать хорошей игрой и красивыми победами.