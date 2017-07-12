Сезон КХЛ станет самым насыщенным по числу игровых дней в олимпийский год

10-й сезон Континентальной хоккейной лиги, который стартует 21 августа, включит в себя 145 дней. Это самый насыщенный сезон среди тех, что проводились в олимпийские годы, сообщает официальный Твиттер КХЛ.

Для сравнения, в сезоне-2009/10 было 123 игровых дня, а в сезоне-2013/14 - 121.

Кроме того, в предстоящем сезоне будет самая большая пауза на Олимпиаду в истории лиги. Во время Игр-2010 пауза составила 23 дня, в 2014-м - 27 дней. В следующем году она составит 33 дня.

10-й сезон КХЛ – самый насыщенный по числу игровых дней в олимпийский год:

09/10 – 123 игровых дня

13/14 – 121

17/18 – 145 – КХЛ (@khl) 12 июля 2017 г.