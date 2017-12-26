Сэйв Салака - лучший на прошедшей неделе "регулярки" КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте опубликовала рейтинг лучших сэйвов прошедшей игровой недели регулярного чемпионата. Первое место занял голкипер "Сибири" Александр Салак, эффектно отразивший шайбу в матче против "Салавата Юлаева" (3:6).

Полностью рейтинг выглядит следующим образом: 10. Эмиль Гарипов ("Ак Барс"), 9. Ларс Юханссон (ЦСКА), 8. Микко Коскинен (СКА), 7. Илья Самсонов ("Металлург"), 6. Игорь Сапрыкин ("Витязь"), 5. Константин Барулин ("Сочи"), 4. Игорь Бобков ("Адмирал"), 3. Микко Коскинен (СКА), 2. Ларс Юханссон (ЦСКА), 1. Александр Салак ("Сибирь").