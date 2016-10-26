Сейейс Нормундс: "Рижскому "Динамо" некуда отступать, только подниматься вверх"

Главный тренер рижского "Динамо" Сейейс Нормундс после поражения от московских одноклубников (1:2 Б) отметил, что его команда хорошо подготовилась к этой игре. Тренер добавил, что "Динамо" необходимо побеждать в основное врем и не дотягивать до буллитов.

– Была хорошая игра, мы хорошо подготовились к ней, нам некуда отступать, только подниматься вверх. В принципе ребята хорошо боролись. Жалко, что в конце чуть-чуть не получилось. Буллиты – это лотерея, но мы ее четвертый матч подряд не можем ее выиграть. А в целом игра мне понравилась, ребята действовали с самоотдачей.

– Ваша команда уже четвертый раз проигрываете серию буллитов. Может пора начать тренировать броски?

– Тренируем, но там не та ответственность и не тот стресс, что в игре. Пока не идет. Надо забивать в основное время. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)