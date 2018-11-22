"Сейчас удается забивать". Кулемин – о голевой серии

Нападающий "Металлурга" Николай Кулемин после поражения в матче регулярного чемпионата от "Ак Барса" (2:3) рассказал о своей текущей форме. В семи последних играх форвард забросил девять шайб.

- Эта игра была похожа в чем-то на игру плей-офф. Очень много борьбы, нервов...

- Ну да, конечно. Последние игры провел с лидерами своих конференций. Такие матчи всегда как в плей-офф и все команды хотят победить.

- Вы идете по очень хорошему графику результативности в последних матчах. Практически, каждый матч - гол. И сегодня тоже забили. Вы находитесь в той форме, в которой хотели бы находиться?

- Конечно, стараюсь находиться на максимальной форме постоянно. Сейчас удается забивать и буду стараться продолжать в том же духе.

- Ваш гол напомнил те голы, которые вы забивали еще до отъезда за океан и во время локаута. Получился в фирменной манере. Прокомментируйте его.

- Играли вчетвером - просто старался протащить шайбу дальше. Была возможность бросить - бросил. Вот и забил. (Юрий Ширинкин)

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