"Северсталь" забросила семь шайб "Медвешчаку"

"Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила "Медвешчак". В составе хозяев три передачи на счету нападающего Юрия Трубачева.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Медвешчак" (Загреб) – 7:3 (2:0, 3:0, 2:3)

Голы: Вовченко – 7 (бол., Трубачев, Евсеенков), 3:48 – 1:0. Кагарлицкий – 11 (Чернов), 5:38 – 2:0. Евсеенков – 2 (бол., Трубачев, Трунев), 33:54 – 3:0. Карлин – 2 (Монахов, Мазур), 35:01 – 4:0. Ежов – 1 (Вовченко, Трубачев), 36:31 – 5:0. Геноуэй – 6 (Хедберг), 45:50 – 5:1. Лессио – 2 (Ларкин, Макмиллан), 52:38 – 5:2. Хедберг – 4 (Паре, Парлетт), 52:53 – 5:3. Монахов – 4 (Магогин), 55:12 – 6:3. Чернов – 7 (п.в., Кагарлицкий, Полак), 59:39 – 7:3.

Вратари: Коварж – Макинтайр (Гайдученко, 35:01, 59:01).

Штраф: 32 – 49.

Броски: 40 (12+17+11) – 19 (7+2+10).

Судьи: Ержабек, Раводин.

31 октября. Череповец. Ледовый дворец.