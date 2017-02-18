"Северсталь" взяла верх над "Сочи"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" дома обыграла "Сочи" со счетом 3:2. Отметим, что обе команды не смогли попасть в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Сочи" (Сочи) – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: О`Делл – 11 (Костицын), 8:00 – 0:1. Вовченко – 13 (бол., Ежов), 39:04 – 1:1. Карлин – 6 (Монахов, Угаров), 45:00 – 2:1. Стасенко – 2 (Кодола, Лапин), 47:33 – 3:1. Крикунов – 12 (О`Делл, Воробьев), 51:39 – 3:2.

Вратари: Коварж – Шикин (58:49).

Штраф: 2 – 4.

Броски: 34 (9+12+13) – 31 (4+13+14).

Судьи: Гебеи, Ержабек.

18 февраля. Череповец. Ледовый дворец.