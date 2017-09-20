"Северсталь" выставила на драфт отказов нападающего Петра Голика, сообщает официальный Твиттер команды.
В этом сезоне 25-летний нападающий провел 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка. Этот сезон – дебютный для чеха в лиге.
Клуб идет на 9-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 12 матчах.
"Северсталь" выставила Голика на драфт отказов.– severstalclub (@severstalclub) 20 сентября 2017 г.
Пётр провел 10 матчей. Набрал в них 3 (1+2) очка, 4 минуты штрафа. ПП -1 pic.twitter.com/04FluGDuIj
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