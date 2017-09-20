"Северсталь" выставила Голика на драфт отказов

"Северсталь" выставила на драфт отказов нападающего Петра Голика, сообщает официальный Твиттер команды.

В этом сезоне 25-летний нападающий провел 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка. Этот сезон – дебютный для чеха в лиге.

Клуб идет на 9-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 12 матчах.