"Северсталь" вырвала победу над "Спартаком"

"Северсталь" обыграла "Спартак" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Череповецкий клуб одержал волевую победу, пропустив первыми, хозяева отыгрались усилиями Клэя Уилсона, который забросил и победную шайбу в овертайме. У красно-белых единственную шайбу забросил Виктор Бобров.

Оба клуба лишились шансов на попадание в плей-офф. "Северсталь" занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Спартак" – 13-е.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Спартак" (Москва) – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бобров – 8 (Потапов), 6:45 – 0:1. Уилсон – 5 (Кагарлицкий, Полак), 7:17 – 1:1. Уилсон – 6 (Полак, Кагарлицкий), 62:29 – 2:1.

Вратари: Смирягин – Свенссон.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 19 (8+2+7+2) – 29 (7+12+9+1).

Судьи: Сергеев, Цыплаков.

16 февраля. Череповец. Ледовый дворец.