"Северсталь" выменяла у "Авангарда" Максима Минеева на денежную компенсацию

"Северсталь" и "Авангард" произвели обмен. В Череповец отправился бывший защитник "ястребов" Максим Минеев. Взамен "сталевары" заплатили денежную компенсацию.

Минеев является воспитанником омского хоккея. В основном составе "Авангарда" он дебютировал в сезоне-2016/17. В текущем регулярном чемпионате игрок провел всего одну встречу, в которой результативными действиями не отметился. Помимо нее, Максим сыграл семь матчей в ханты-мансийской "Югре".

Недавно "Северсталь" возглавил Андрей Разин. Сейчас череповчане находятся на последнем месте в Западной конференции с 20-ю очками в 34-х играх.