"Северсталь" выменяла Мегалинского из Новокузнецка

"Северсталь" и новокузнецкий "Металлург" произвели между собой обмен. Из Череповца в клуб из Сибири отправился форвард Вячеслав Скобелев, в обратном направлении проследовал защитник Дмитрий Мегалинский.

Скобелев в текущем сезоне выступал в составе ижевской "Ижстали". В 35 матчах он забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности "-3". Мегалинский, известный в КХЛ по своим выступлениям за "Автомобилист", "Спартак", новокузнецкий "Металлург" и "Витязь", начал нынешний сезон в составе "Кузни". На его счету 10 (1+9) очков в 34 встречах регулярного чемпионата ВХЛ, его "плюс-минус" равняется нулю.

Также "Северсталь" вернула из "СКА-Невы" защитника Антона Сизова в обмен на денежную компенсацию.