"Северсталь" всухую обыграла "Салават Юлаев"

"Северсталь" обыграла "Салават Юлаев" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы прервали победную серию из четырех игр кряду.
Победную шайбу в этой встрече забросил Александр Бумагин с передач Дмитрия Кагарлицкого и Павла Чернова. В пустые ворота за секунды до сирены забросил Даниил Вовченко.
Отметим, что в этой встрече прервалась результативная серия форварда "Салавата" Линуса Умарка. Швед набирал очки в восьми матчах подряд. На его счету 11 игр и 15 (5+10) очков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" (Уфа) – "Северсталь" (Череповец) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Бумагин - 3 (Кагарлицкий, Чернов), 26:09 - 0:1. Вовченко - 3 (п.в.), 59:59 - 0:2.
Вратари: Кареев (58:43) - Гудачек.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 22 (6+7+9) - 30 (7+11+12).
Судьи: Бирин, Гофман.
18 сентября. Уфа. "Уфа Арена".
- Салават Юлаев
- КХЛ
- Северсталь (Хоккей)
- Дмитрий Кагарлицкий
- Линус Умарк
- Александр Бумагин
- Павел Чернов
- Даниил Вовченко