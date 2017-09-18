"Северсталь" всухую обыграла "Салават Юлаев"

"Северсталь" обыграла "Салават Юлаев" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы прервали победную серию из четырех игр кряду.

Победную шайбу в этой встрече забросил Александр Бумагин с передач Дмитрия Кагарлицкого и Павла Чернова. В пустые ворота за секунды до сирены забросил Даниил Вовченко.

Отметим, что в этой встрече прервалась результативная серия форварда "Салавата" Линуса Умарка. Швед набирал очки в восьми матчах подряд. На его счету 11 игр и 15 (5+10) очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Северсталь" (Череповец) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бумагин - 3 (Кагарлицкий, Чернов), 26:09 - 0:1. Вовченко - 3 (п.в.), 59:59 - 0:2.

Вратари: Кареев (58:43) - Гудачек.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 22 (6+7+9) - 30 (7+11+12).

Судьи: Бирин, Гофман.

18 сентября. Уфа. "Уфа Арена".