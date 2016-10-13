"Северсталь" в овертайме одолела "Йокерит"

"Северсталь" на своем льду вырвала победу у "Йокерита" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающая шайба на счету Дмитрия Кагарлицкого, оформившего в этой встрече дубль. Череповецкий клуб выиграл второй матч подряд, но не смог обойти финнов в таблице Западной конференции, оставшись на 10-м месте. "Йокерит", потерпев четвертое поражение в последних пяти играх, занимает девятую строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Йокерит" (Хельсинки) – 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Вовченко – 4 (Стасенко, Полак), 9:16 – 1:0. О`Нилл – 6 (Регин), 11:52 – 1:1. Кагарлицкий – 8 (бол., Мазур), 31:18 – 2:1. Полак – 3 (Евсеенков, Вовченко), 35:44 – 3:1. Лаюнен – 1, 46:38 – 3:2. Регин – 3 (Йоэнсуу, Геноуэй), 48:15 – 3:3. Кагарлицкий – 9 (Сизов, Ежов), 62:32 – 4:3.

Вратари: Коварж – Хелениус.

Штраф: 9 – 38.

Броски: 27 (16+8+1+2) – 23 (5+6+10+2).

Судьи: Васильев, Цыплаков.

13 октября. Череповец. Ледовый дворец.