"Северсталь" в овертайме обыграла "Салават Юлаев"

"Северсталь" на своей площадке обыграла "Салават Юлаев" - 3:2 ОТ. Шайбы в составе победителей забросили Дмитрий Кагарлицкий, Олег Яшин и Руслан Карлин. У уфимцев дважды отличился Антон Бурдасов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Кагарлицкий – 15 (бол., Бумагин, Евсеенков), 9:35 – 1:0. Яшин – 6 (Бумагин), 35:09 – 2:0. Бурдасов – 13 (Саюстов), 42:03 – 2:1. Бурдасов – 14 (бол., Умарк, Ларсен), 54:39 – 2:2. Карлин – 6, 61:00 – 3:2.

Вратари: Гудачек – Скривенс.Штраф: 10 – 4.Броски: 29 (9+12+6+2) – 40 (14+15+10+1).

Судьи: Акузовский, Щенев.

10 января. Череповец. Ледовый дворец.