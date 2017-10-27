"Северсталь" в овертайме обыграла "Барыс"

"Северсталь" в овертайме победила "Барыс" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе череповецкой команды дубль оформил Александр Бумагин, еще один раз отличился Дмитрий Кагарлицкий, решающая шайба на счету Валерия Васильева. У "Барыса" дубль оформил Линден Вей, один раз отметился Мэтт Фраттин.
Отметим, что это вторая победа "Северстали" подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Северсталь" (Череповец) – "Барыс" (Астана) – 4:3 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 1:0)
Голы: Вей – 6 (бол., Доус, Даллмэн), 1:20 – 0:1. Бумагин – 5 (бол., Трубачев, Корнеев), 25:32 – 1:1. Бумагин – 6 (бол., Кагарлицкий), 27:11 – 2:1. Вей – 7 (бол., Доус, Дитц), 31:03 – 2:2. Кагарлицкий – 10 (бол., Бумагин), 36:43 – 3:2. Фраттин – 11 (Вей, Доус), 40:24 – 3:3. Васильев – 4 (Монахов), 62:23 – 4:3.
Вратари: Гудачек – Карлссон.
Штраф: 24 – 18.
Броски: 33 (6+15+7+5) – 20 (13+4+3+0).
Судьи: Акузовский, Наумов.
27 октября. Череповец. Ледовый дворец.
Дополнительная информация
- КХЛ
- Барыс
- Северсталь (Хоккей)
- Дмитрий Кагарлицкий
- Валерий Васильев (хоккеист)
- Александр Бумагин
- Линден Вей
- Мэтт Фраттин