21:41 | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" в овертайме обыграла "Барыс"


"Северсталь" в овертайме победила "Барыс" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе череповецкой команды дубль оформил Александр Бумагин, еще один раз отличился Дмитрий Кагарлицкий, решающая шайба на счету Валерия Васильева. У "Барыса" дубль оформил Линден Вей, один раз отметился Мэтт Фраттин.

Отметим, что это вторая победа "Северстали" подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Барыс" (Астана) – 4:3 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 1:0)

Голы: Вей – 6 (бол., Доус, Даллмэн), 1:20 – 0:1. Бумагин – 5 (бол., Трубачев, Корнеев), 25:32 – 1:1. Бумагин – 6 (бол., Кагарлицкий), 27:11 – 2:1. Вей – 7 (бол., Доус, Дитц), 31:03 – 2:2. Кагарлицкий – 10 (бол., Бумагин), 36:43 – 3:2. Фраттин – 11 (Вей, Доус), 40:24 – 3:3. Васильев – 4 (Монахов), 62:23 – 4:3.

Вратари: Гудачек – Карлссон.

Штраф: 24 – 18.

Броски: 33 (6+15+7+5) – 20 (13+4+3+0).

Судьи: Акузовский, Наумов.

27 октября. Череповец. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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