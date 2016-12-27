"Северсталь" в гостях проиграла "Нефтехимику"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Нефтехимик" на домашнем льду обыграл "Северсталь" со счетом 4:3.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Северсталь" (Череповец) – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы: Огурцов – 2 (Порядин, Бортников), 11:00 – 1:0. Бортников – 1 (Первышин, Полыгалов), 14:38 – 2:0. Трунев – 12 (Вовченко), 19:35 – 2:1. Вовченко – 10 (Стасенко), 21:12 – 2:2. Гюнге – 16 (Сергеев, Столяров), 34:41 – 3:2. Трубачев – 6 (Вовченко), 46:41 – 3:3. Огурцов – 3 (Сергеев, Столяров), 53:21 – 4:3.

Вратари: Кареев – Коварж (58:23).

Штраф: 6 – 2.

Броски: 37 (19+9+9) – 24 (7+7+10).

Судьи: Гамалей, Морозов.

27 декабря. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".