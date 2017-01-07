"Северсталь" в гостях крупно обыграла "Йокерит"

"Северсталь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Йокерит" (4:1). После 46 игр команда из Череповца занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 56 очков. "Йокерит" с 73 баллами располагается на 5-м месте на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Северсталь" (Череповец) - 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Голы: Монахов - 5 (Уилсон, Ежов), 13:17 - 0:1. Йормакка - 7 (Лаюнен, Ниеми), 36:44 - 1:1. Трунев - 14 (Трубачев), 51:06 - 1:2. Евсеенков - 3 (бол., Трубачев, Стасенко), 53:00 - 1:3. Кагарлицкий - 14 (Хацей), 55:42 - 1:4.

Вратари: Запольски (58:35) - Коварж.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 33 (5+11+17) - 28 (8+11+9).

Судьи: Верли, Оскирко.

7 января. Хельсинки. Hartwall Arena.