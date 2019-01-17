"Северсталь" увезла победу из Владивостока

"Северсталь" одержала выездную победу над "Адмиралом" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде команды обменялись шайбами Картера Эштона и Сергея Конькова. Во второй двадцатиминутке гости вышли вперед, благодаря голам Евгения Лапенкова и Егора Бабенко. В заключительнгом игровом отрезке форвард хозяев Денис Вихарев сократил отставание "Адмирала" до одной шайбы, но большего "моряки" сделать не успели. Сергей Монахов поставил точку в игре, забив четвертый гол в ворота Никиты Серебрякова.

Благодаря этой победе, "Северсталь" набрала 38 очков в 50 матчах. Команда Андрея Разина выиграла семь из последних восьми матчей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Северсталь" (Череповец) - 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Голы: Эштон - 6 (Николишин, Кулда), 5:28 - 0:1. Коньков - 11 (бол., Полак, Кубат), 17:07 - 1:1. Лапенков - 3 (Николишин), 23:13 - 1:2. Бабенко - 2 (бол.), 32:32 - 1:3. Вихарев - 10 (Глазачев, Воронин), 46:27 - 2:3. Монахов - 4 (Кудако, Якимов), 52:51 - 2:4.

Вратари: Серебряков - Фурх.

Штраф: 14 - 8.

Броски: 28 (10+9+9) - 15 (2+8+5).

Судьи: Белов, Наумов.

17 января. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".