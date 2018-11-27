"Северсталь" уступила "Барысу", потерпев шестое поражение подряд

"Северсталь" проиграла "Барысу" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:5. Дублем в составе гостей отметился нападающий Мэтт Фраттин.

"Барыс" набрал 44 очка и расположился на 5-м месте на Востоке. "Северсталь" с 20 баллами занимает последнюю строчку на Западе.

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"Северсталь" (Череповец) - "Барыс" (Астана) - 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)

Голы: Фраттин - 9 (бол., Михайлис, Дитц), 6:27 - 0:1. Трубачев - 4 (Гераськин, Вовченко), 12:38 - 1:1. Сагадеев - 2 (мен.), 28:17 - 1:2. Михайлис - 10 (Фраттин, Дитц), 33:03 - 1:3. Дитц - 10 (Фраттин, Михайлис), 35:16 - 1:4. Странски - 3 (Григоренко, Коротков), 42:09 - 2:4. Карлин - 2 (Рыбин), 44:06 - 3:4. Фраттин - 10 (п.в., Дитц, Валк), 59:18 - 3:5.

Вратари: Фурх (58:39 - 59:18) - Карлссон.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 25 (7+7+11) - 25 (10+10+5).

Судьи: Соин, Щенев.

27 ноября. Череповец. "Ледовый дворец". 2428 зрителей.

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