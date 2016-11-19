"Северсталь" уступила "Автомобилисту"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" дома проиграла "Автомобилисту" со счетом 2:4.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Северсталь" (Череповец) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Голы: Чернов – 10 (Мазур, Кагарлицкий), 3:35 – 1:0. Моня – 5 (Чесалин), 21:50 – 1:1. Ивашов – 1 (Волков), 32:07 – 1:2. Щитов – 2 (бол., Симаков), 37:18 – 1:3. Чесалин – 3 (Торченюк, Тимашов), 52:08 – 1:4. Казаковцев – 1 (бол., Кагарлицкий, Полак), 59:32 – 2:4.
Вратари: Смирягин (59:46) – Сохатский.
Штраф: 8 – 8.
Броски: 37 (14+9+14) – 27 (9+10+8).
Судьи: Белов, Кулаков.