15:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Северсталь" уступила "Адмиралу", продлив безвыигрышную серию до восьми матчей

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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" одержал победу над "Северсталью" - 2:1. Данное поражение для череповчан стало восьмым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Северсталь" (Череповец) - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Лугин - 8 (Александров), 21:23 - 1:0. Ежов - 2 (бол., Уилсон, Магогин), 25:47 - 1:1. Барбашев - 3 (Макаренко), 32:17 - 2:1.

Вратари: Налимов - Коварж (59:18).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 23 (6+10+7) - 20 (8+8+4).

Судьи: Балушка, Беляев.

1 декабря. Владивосток. "Фетисов Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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