"Северсталь" уступила "Адмиралу", продлив безвыигрышную серию до восьми матчей

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" одержал победу над "Северсталью" - 2:1. Данное поражение для череповчан стало восьмым подряд.

КХЛ



Регулярный чемпионат



"Адмирал" (Владивосток) - "Северсталь" (Череповец) - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



Голы: Лугин - 8 (Александров), 21:23 - 1:0. Ежов - 2 (бол., Уилсон, Магогин), 25:47 - 1:1. Барбашев - 3 (Макаренко), 32:17 - 2:1.



Вратари: Налимов - Коварж (59:18).



Штраф: 8 - 8.



Броски: 23 (6+10+7) - 20 (8+8+4).



Судьи: Балушка, Беляев.



1 декабря. Владивосток. "Фетисов Арена".